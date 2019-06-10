В Казахстане задержали около 500 участников протестной акции в день выборов президента

Его сменил председатель Сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В Алма-Ате и Нурсултане (бывшая Астана) сотни человек вышли на протестную акцию: они призывали к бойкоту выборов, считая их результат предрешенным. Полиция задержала около 500 участников акций. Материал был обновлен в 21:00; первоначально сообщалось о 100 задержанных.

Как сообщает "Медуза", действующий глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев одерживает победу на досрочных президентских выборах, прошедших в стране 9 июня. По предварительным данным Центризбиркома, за него проголосовали 70,76% избирателей (более 6,5 миллиона человек).

Явка на выборах составила 77,4%.

Ближайший конкурент Токаева — кандидат от национал-патриотического движения ”Улт тагдыры” (”Судьба нации”) Амиржан Косанов — набрал 16,02% голосов.

Внеочередные выборы президента Казахстана были назначены после того, как Нурсултан Назарбаев, занимавший пост главы государства около 30 лет, в марте 2019 года ушел в отставку. Своим преемником он назначил Токаева. На выборы Токаева выдвинула партия власти ”Нур Отан”, лидером которой является Назарбаев.