В Казахстане разбился пассажирский самолет с сотней человек на борту
По первым данным, при крушении пассажирского самолета авиакомпании Bek Air под Алматы погибли 14 человек. На борту находилось 95 пассажиров и пять членов экипажа.
По первым данным, при крушении пассажирского самолета авиакомпании Bek Air под Алматы погибли 14 человек. На борту находилось 95 пассажиров и пять членов экипажа.
Самолет авиакомпании Bek Air Fokker 100, выполнявший рейс из Алматы в Нур-Султан, упал на землю за пределами аэропорта. Об этом сообщается утром в пятницу, 27 декабря, на странице аэропорта в соцсети Facebook.
По данным аэропорта Алматы, при взлете самолет потерял высоту и упал в районе жилого сектора, врезавшись в двухэтажное строение. Возгорания не было. Спасательные работы начались незамедлительно. По первым данным, погибли 14 человек, 30 получили ранения. Состояние семнадцати пострадавших оценивается как критическое.
Самолет пропал с радаров в 7:05 утра. На борту находилось 100 человек — 95 пассажиров и пять членов экипажа.
Созданная для выяснения причин крушения самолета правительственная комиссия вылетела к месту крушения, сообщила пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития. До выяснения обстоятельств происшествия полеты самолетов Fokker 100 временно приостановлены, говорится в сообщении ведомства.
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