В Казахстане разбился пассажирский самолет с сотней человек на борту. Погибли 12 человек

Самолет авиакомпании Bek Air Fokker 100, выполнявший рейс из Алматы в Нур-Султан, упал на землю за пределами аэропорта. Об этом сообщается утром в пятницу, 27 декабря, на странице аэропорта в соцсети Facebook.

По данным аэропорта Алматы, при взлете самолет потерял высоту и упал в районе жилого сектора, врезавшись в двухэтажное строение. Возгорания не было. Спасательные работы начались незамедлительно.

Самолет пропал с радаров в 7:05 утра. На борту находилось 100 человек — 95 пассажиров и пять членов экипажа.

Созданная для выяснения причин крушения самолета правительственная комиссия вылетела к месту крушения, сообщила пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития. До выяснения обстоятельств происшествия полеты самолетов Fokker 100 временно приостановлены, говорится в сообщении ведомства.

Как пишет "Интерфакс", в крушении самолета, по уточненным данным, погибли 12 человек, пострадали 49, сообщил комитет по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана. Их имена опубликованы. Ранее в мэрии Алма-Аты сообщали о 15 погибших и 66 пострадавших.