В Казахстане опрокинулся автобус с 50 пассажирами: восемь человек погибло

По его данным, ДТП произошло утром во вторник.

По его информации, автобус следовал по маршруту Кумколь — Кызылорда. Происшествие произошло в 85 километрах от Кызылорды На базе областного департамента по ЧС организован оперативный штаб.

По данным Gazeta, число жертв аварии с автобусом на трассе в Казахстане возросло до восьми человек, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД страны.

Как сообщили в ведомстве, все погибшие оказались гражданами страны.

В МВД добавили, что автобус принадлежит местной нефтяной компании. Он перевозил сотрудников предприятия на работу.

Ранее стало известно, что авария произошла из-за гололеда. Водитель не справился с управлением, в результате чего автобус опрокинулся.