03.12.2019, 07:52

В Казахстане опрокинулся автобус с 50 пассажирами: восемь человек погибло


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Leinaküünal
LeinaküünalFoto: Anna Aurelia Minev

Автобус опрокинулся на трассе в Казахстане из-за гололеда, количество пострадавших устанавливается, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета МВД Казахстана по ЧС Нурсултан Нурахметов.

По его данным, ДТП произошло утром во вторник.

По его информации, автобус следовал по маршруту Кумколь — Кызылорда. Происшествие произошло в 85 километрах от Кызылорды На базе областного департамента по ЧС организован оперативный штаб.

По данным Gazeta, число жертв аварии с автобусом на трассе в Казахстане возросло до восьми человек, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД страны.

Как сообщили в ведомстве, все погибшие оказались гражданами страны.

В МВД добавили, что автобус принадлежит местной нефтяной компании. Он перевозил сотрудников предприятия на работу.

Ранее стало известно, что авария произошла из-за гололеда. Водитель не справился с управлением, в результате чего автобус опрокинулся.

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