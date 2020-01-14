14.01.2020, 22:23

В Каталонии мощный взрыв на химическом заводе. Есть жертвы


EST
Иллюстративное фото
Иллюстративное фотоFoto: Kaspar Pokk

В испанской Таррагоне (провинция Каталония) во вторник вечером произошел взрыв на нефтехимическом заводе, сообщает издание El Economista.

По информации издания, шесть человек получили ранения различной степени тяжести, один погиб. Взрыв разрушил одно из зданий, а столб пламени был виден из центра Таррагоны, с расстояния в 8 км от эпицентра взрыва.

Полиция рекомендует жителям окрестных пригородов не открывать окна и не выходить на улицу.

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