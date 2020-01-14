В Каталонии мощный взрыв на химическом заводе. Есть жертвы

По информации издания, шесть человек получили ранения различной степени тяжести, один погиб. Взрыв разрушил одно из зданий, а столб пламени был виден из центра Таррагоны, с расстояния в 8 км от эпицентра взрыва.

Полиция рекомендует жителям окрестных пригородов не открывать окна и не выходить на улицу.

Bueno pues se acaba de prender en Tarragona, acaba de explotar una petroquimica delante de mi Instituto literalmente, hace menos de 1h estaba yo alli saliendo de clase pic.twitter.com/J3qfFhZ15G — David Gallego (@David87F1) January 14, 2020