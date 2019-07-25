25.07.2019, 09:58
В Каспийском море упал азербайджанский МиГ-29
Борт ВВС Азербайджана внезапно пропал с экранов радаров во время учебного полета, сообщила пресс-служба Минобороны республики.
Борт ВВС Азербайджана внезапно пропал с экранов радаров во время учебного полета, сообщила пресс-служба Минобороны республики.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Чем на самом деле занимался АС-31 «Лошарик» на дне моря
Шанса нет? Валуев на грани смерти?
Самолет ВВС Азербайджана рухнул в Каспийское море
О последнем сообщении мужа поведала вдова погибшего подводника