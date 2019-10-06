В Канзас-Сити неизвестный застрелил четверых, есть раненые

Представитель местной полиции сообщил телеканалу, что всего стрелок выстрелил в девятерых человек, четыре из них погибли. Инцидент произошел ночью по местному времени.

"Выстрелы произведены в девятерых, четверо (из них-ред.) погибли на пересечении 10-й улицы и центральной авеню", - говорится в сообщении полиции в Twitter.

При этом представитель полиции города Томас Томасик сообщил телеканалу NBC, что подозреваемый в совершении стрельбы еще не задержан. На место происшествия прибыла полиция.

В свою очередь телеканал ABC News уточняет, что стрелок - латиноамериканец.