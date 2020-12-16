В Канаде задержан миллиардер Питер Найгард. Его обвиняют в торговле людьми и сексуальной эксплуатации

По данным следствия, в 1995-2020 годах Питер Найгард использовал влияние своей компании Nygard Group и ее сотрудников, чтобы вербовать и содержать женщин, как взрослых, так и несовершеннолетних, ”для сексуального удовлетворения Найгарда, его друзей и партнеров по бизнесу”. Часто жертвами становились девушки из неблагополучных семей, с которыми жестоко обращались.

Найгард, его сообщники, в том числе сотрудники компании, использовали силу, мошенничество и принуждение, чтобы заставить женщин и девочек-подростков заниматься сексом с миллионером и его друзьями, сказано в заявлении Минюста. В некоторых случаях Найгард постоянно следил за своими жертвами и ограничивал их перемещение. По данным следствия, бизнесмен изнасиловал несколько женщин; его сообщники накачивали других жертв наркотиками, чтобы склонить к сексу.

С некоторыми из женщин, по данным следствия, Питер Найгард поддерживал ”личные и квазипрофессиональные отношения”, называя их ”подругами” и ”помощницами”. Бизнесмен требовал, чтобы эти женщины сопровождали его в поездках, а также занимались сексом с самим Найгардом, его сообщниками и друг с другом. Кроме того, Найгард использовал ”подруг”, чтобы найти новых жертв. Миллионер платил некоторым женщинам как сотрудницам своей компании.

В феврале 2020 года, как напоминает The Guardian, десять женщин подали в суд Нью-Йорка иск к Питеру Найгарду, обвинив бизнесмена в том, что в 2000-е годы тот заманивал женщин и девочек-подростков в свое поместье на Багамах, обещая им деньги и работу в модельном бизнесе. Несколько истцов заявили, что Найгард изнасиловал их в подростковом возрасте. По словам некоторых жертв, они сопротивлялись сексуальным домогательствам, после чего их усыпляли и насиловали. Среди тех, кто посещал владения бизнесмена на Багамах в тот период, был принц Эндрю.

Всего к коллективному иску против Найгарда присоединились 84 женщины, которые обвинили его в сексуальном насилии, пишет Vice, ссылаясь на слова адвоката Лизы Хаба, представляющей интересы жертв в групповом иске. Около половины неназванных жертв подверглись насилию в возрасте 14-15 лет. Среди истцов, как отмечает The Guardian, есть в том числе жительницы Канады. Сейчас производство по иску приостановлено в связи с проходящим уголовным расследованием.