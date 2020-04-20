20.04.2020, 06:58
В Канаде преступник убил 16 человек. Это самое массовое убийство в истории страны(8)
В Канаде 51-летний местный житель открыл стрельбу в провинции Новая Шотландия в городе Портапик. Об этом сообщает The Guardian.
В Канаде 51-летний местный житель открыл стрельбу в провинции Новая Шотландия в городе Портапик. Об этом сообщает The Guardian.
Комиссар полиции Бренд Лаки заявил, что в результате инцидента погибли 16 граждан за исключением самого стрелка, который был найден мертвым.
Также при стрельбе погибла одна из сотрудник правоохранительных органов и был ранен полицейский.
Комиссар подчеркнул, что стрельба не рассматривается как террористический акт.
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