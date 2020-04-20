В Канаде преступник убил 16 человек. Это самое массовое убийство в истории страны

Комиссар полиции Бренд Лаки заявил, что в результате инцидента погибли 16 граждан, в том числе стрелок, который был найден мертвым.

Также при стрельбе погибла одна из сотрудниц правоохранительных органов.

Комиссар подчеркнул, что стрельба не рассматривается как террористический акт.

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