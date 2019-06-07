В Израиле умер последний из выживших участников восстания в концлагере Собибор

В Собибор их отправили в сентябре 1943 года. По прибытии из общего числа заключенных отобрали людей рабочих профессий. Понимая, что инициатива в этом случае продлевает жизнь, Розенфельд вышел из строя, когда услышал окрик фашистов: ”Столяры, плотники — шаг вперед!” ”Специалистами в нашей группе назвались 80 человек. Среди нас был и Александр Печерский. Так мы оказались в первом рабочем лагере”, — рассказывал Семен Моисеевич.

Занимаясь столярными работами и стройкой новых бараков, Розенфельд, как и другие заключенные, ежедневно видел черный дым в небе над третьим лагерем и чувствовал ”запах печеного мяса”. Каждый из них прекрасно понимал, что это за дым, и никто не хотел стать его частью. Сопротивление было единственной возможностью спасти свою жизнь.

В лагере в то время уже существовала подпольная группа, планировавшая побег. Руководил подпольщиками польский еврей Леон Фельдхендлер из портных мастерских. Однако вскоре Леон попросил возглавить восстание Александра Печерского. ”Мы ждали дня, когда немецкий лагерный состав будет не полным, они ведь уезжали в отпуска. И выбор пал на 14 октября, — рассказывал Розенфельд. — У каждого из членов подполья была своя функция. В первую очередь нужно было ликвидировать немцев. Я должен был ликвидировать в столярной мастерской коменданта первого лагеря Карла Френцеля, по заказу которого делал стеллаж. Не пришлось марать о него руки, он не пришел. Но я не задумался бы ни на минуту”.

”Конечно, все предусмотреть было невозможно, — объяснял Розенфельд. — Захватить оружейный склад, как планировалось, не получилось. И Печерский дал указание всем собраться. Ждали вестей из второго лагеря — там должны были убить трех фашистов. Был у нас уговор: если из второго лагеря на построение в 17.00 пойдут с песней ”Все выше, и выше, и выше” — значит, там всех фашистов уже убили. И ровно в 17.00 из второго лагеря идут с песней ”Все выше…”. Мы бросились к заграждениям. Я бежал с сторону караульного помещения и держал в руках топор, которым должен был убить Френцеля. С помощью этого топора удалось как-то сделать проем в заграждении, люди метались. Началась стрельба. До леса было 150 метров. Я бежал, падал, был ранен в ногу, полз, но добрался до леса. Нас было поначалу 60–70 человек, но потом мы разбились на группы. Я остался с двумя пацанами 15 и 17 лет. Мы ели кору, ягоды и пили воду из луж. Так мы плутали по лесам до весны 1944 года”.

После того как район вблизи польского города Хелма был освобожден советскими войсками, Семен Моисеевич пришел в комендатуру и попросился обратно в армию. Три недели с ним работали сотрудники СМЕРШа: записывали и проверяли все показания. После Розенфельд присоединился к 39-й гвардейской мотострелковой дивизии и продолжил воевать. В районе Познани он был ранен в правую руку, лишь чудом избежал ампутации, но сразу после выписки вернулся в строй. Потом — Германия, Берлин. По словам Семена Моисеевича, ”в Берлине закончилась и вся прошлая жизнь”: комендант передал ему ответ от председателя колхоза, сообщавшего, что мать и отец Розенфельда — в числе 2,5 тысячи человек — были расстреляны недалеко от его родной Терновки 27 мая 1942 года.

Демобилизовавшись в октябре 1945 года, Семен Моисеевич поселился в городе Гайворон в центральной части Украины, женился, воспитывал детей. Именно там, в доме Розенфельда, спустя 20 лет после восстания, прошла первая послевоенная встреча бывших узников Собибора, после которой было решено проводить эти встречи каждые пять лет. К сожалению, неумолимый ход времени год от года уменьшал число участников восстания, но забыть их имена, пережитый ужас и проявленный героизм Семен Моисеевич не позволил. Благодаря ему память о Собиборе и других событиях той страшной войны жива.