В Израиле из-за пандемии коронавируса вводится жесткий локдаун

В Израиле с 25 сентября на две недели введут полный карантин, сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху вечером в среду, 23 сентября. Он указал, что введение жесткого локдауна необходимо для борьбы со второй волной коронавируса.

"Чтобы спасти жизни израильтян, мы должны объявить полный карантин на две недели, который начнется в ближайшую пятницу и продлится до конца праздника Симхат Тора. После этого будут еще две недели карантина, надеюсь, не очень строгого, но говорю заранее: все зависит от показателей заболеваемости", — заявил премьер во время заседания правительственной комиссии по коронавирусу. Детали полного карантина премьер не представил.

Израиль стал первой страной, которая ввела повторный локдаун

18 сентября Израиль первым в мире ввел повторный карантин из-за опасений, что система здравоохранения не справится с растущим числом инфекций. Первый карантин продлился с марта по май. В сентябре в стране вновь стало увеличиватьсячисло инфицированных.

Во вторник суточное число новых инфекций составило 6950 случаев, что стало самым высоким показателем с начала пандемии. По данным американского университета Университета Джонса Хопкинса, в почти 9-миллионном Израиле зарегистрировано 204 690 случаев коронавируса SARS-CoV-2, От последствий заражения вирусом и вызываемого им заболевания COVID-19 умерли 1325 человек. Около 145 тысяч пациентов выздоровели.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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