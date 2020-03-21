21.03.2020, 20:55

В Италии зафиксировали новый рекорд смертей от коронавируса


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Drive-in testimine Tartus
Drive-in testimine TartusFoto: Argo Ingver

Новый рекорд смертельных исходов от коронавируса и выявленных случаев заражения зафиксирован за сутки в Италии: число жертв выросло на 793, до 4825, также побит рекорд выздоровлений, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

Накануне число жертв коронавируса в Италии превысило 4 тысячи, передает РИА Новости.

"Число выздоровевших возросло на 943 человек, их стало 6062" , — сказал Боррелли в субботу на вечернем брифинге. В пятницу сообщалось о 689 выздоровевших.

На настоящий момент коронавирусом инфицированы почти свыше 42 тысяч тысячи итальянцев, за сутки этот показатель вырос на 4,8 тысячи случаев. В пятницу зараженных стало больше на 4,6 тысячи человек, днем ранее — на почти 4,5 тысячи.

"К сожалению, за сегодня скончавшихся стало больше на 793", — отметил Боррелли.

Накануне был зарегистрирован рекорд в 627 летальных исходов.
По словам Боррелли, общее число случаев заражения, включая скончавшихся и выздоровевших, превысило 53 тысячи. Накануне этот же показатель составлял 47 тысяч человек.

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