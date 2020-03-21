В Италии зафиксировали новый рекорд смертей от коронавируса

Накануне число жертв коронавируса в Италии превысило 4 тысячи, передает РИА Новости.

"Число выздоровевших возросло на 943 человек, их стало 6062" , — сказал Боррелли в субботу на вечернем брифинге. В пятницу сообщалось о 689 выздоровевших.

На настоящий момент коронавирусом инфицированы почти свыше 42 тысяч тысячи итальянцев, за сутки этот показатель вырос на 4,8 тысячи случаев. В пятницу зараженных стало больше на 4,6 тысячи человек, днем ранее — на почти 4,5 тысячи.

"К сожалению, за сегодня скончавшихся стало больше на 793", — отметил Боррелли.

Накануне был зарегистрирован рекорд в 627 летальных исходов.

По словам Боррелли, общее число случаев заражения, включая скончавшихся и выздоровевших, превысило 53 тысячи. Накануне этот же показатель составлял 47 тысяч человек.

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!