В Италии за сутки скончалось рекордное количество людей

”К сожалению, мы насчитали 627 смертельных исходов. Хочу напомнить, что они скончались с коронавирусом, а не из-за него”, — сказал Боррелли.

За сутки врачи диагностировали 4670 случаев заражения. Таким образом, в стране болеют почти 38 тысяч, выздоровели 5129, скончались 4032 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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