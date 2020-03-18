В Италии за день от коронавируса умерли почти полтысячи человек

За сутки в Италии зарегистрированы 4207 новых случаев заражения коронавирусом, и эта цифра также превосходит все предыдущие показатели.

Число вылечившихся увеличилось почти на 40% и достигло 4025.

Наибольшее число заражений и летальных исходов по-прежнему сохраняются в северных областях — Ломбардии, Эмилии-Романье и Венето.

Итальянское правительство распорядилось привлекать военных медиков и специалистов военных медицинских структур к борьбе с пандемией коронавируса.

С 10 марта на всей территории страны действует карантин запрещено передвижение людей без веских причин, закрыты все учебные учреждения, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны и бары, спортивные и развлекательные заведения, закрыт въезд туристов.

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