В Италии юристы призвали отменить антироссийские санкции до окончания пандемии коронавируса

По его словам, в условиях санкций и удара пандемии коронавируса Италия понесет колоссальные убытки.
"Санкции против России — это неправильный выбор, в качестве наказания за который с 2014 года мы теряем около $3 млрд в год." — цитирует Александро "РИА Новости".
Юрист указал, что большой вред рестрикции оказали на многие отрасли итальянской экономики — от агропродовольственного сектора до моды. При этом ответные меры России еще сильнее ухудшили ситуацию.
По мнению адвоката, Париж и Берлин могут принимать собственные решения, а другие страны, в том числе Италия, за это поплатились бы.
Также ассоциация раскритиковала позицию США в отношении РФ и отметила, что Европа проигрывает, враждуя с Москвой.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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