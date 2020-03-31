В Италии наметился прогресс в борьбе с пандемией: рост числа заболевших прекратился

Количество погибших в сутки сохраняется практически на том же уровне, что и накануне, когда за последние 24 часа была зафиксирована смерть 821 человека.
Хорошая новость в том, что с субботы падает количество новых зарегистрированных больных. В субботу их было 5974, в воскресенье 5217, в понедельник 4050, а во вторник 4053.
С начала эпидемии в Италии 105 792 человека заразились коронавирусом. Цифра включает тех, кто умер, и тех, кто вылечился.
Всего в стране 77 635 текущих случаев заражения. 1109 человек за сутки вылечились - существенно меньше, чем было вчера (1590).
Количество погибших от коронавируса в северном регионе Ломбардия, эпицентре заражения в Италии, выросло за сутки на 381. Это меньше, чем было в понедельник, когда рост составил 458.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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