В Италии начался мегапроцесс над мафией: на скамье 300 подсудимых

Суд над предполагаемыми представителями "Ндрангеты" и их возможными сообщниками стартовал в Калабрии на юге страны. На скамье подсудимых, в общей сложности — свыше 300 человек. Им вменяется в вину членство в преступном синдикате, убийства, незаконное владение оружием, наркоторговля и вымогательство.

В числе обвиняемых есть бывшие политики, чиновники, бизнесмены и полицейские. Как ожидается, со свидетельскими показаниями выступят порядка 900 человек, включая бывших членов "Ндрангеты", которые готовы нарушить негласный "кодекс чести", предполагающий отказ от сотрудничества с государством.

Для процесса открыли специальный комплекс



В городе Ламеция-Терме, где проходит процесс, выстроен специальный комплекс. Там могут разместиться порядка 1000 человек при соблюдении необходимых мер дистанцирования в условиях пандемии. Ряд показаний будет заслушан также и в формате видеоконференций.

"Ндрангета" — одна из наиболее влиятельных современных мафиозных группировок в Италии. Она занимается торговлей оружием, людьми и наркотиками, имеет многомиллиардные обороты. В 2016 году ее членов уже обвиняли в махинациях в строительном бизнесе и при операциях с недвижимостью на севере Италии после двух разрушительных землетрясений в 2012 году.