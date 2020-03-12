В Италии из-за коронавируса закрыли магазины, бары и рестораны

В стране временно прекратится вся коммерческая деятельность, закроются все магазины, за исключением продуктовых и аптек, пишет РБК.
В Италии на фоне распространения коронавирусной инфекции временно закроются все магазины розничной торговли, за исключением тех, что продают продукты питания, и аптек. Об этом в своем обращении в Facebook объявил премьер-министр Джузеппе Конте.
Как передает La Repubblica, новые ограничительные меры вступят в силу до 25 марта. Конте сообщил, что на это время приостанавливается работа баров, пабов и ресторанов. Из мест общественного питания будет возможна доставка еды на дом. Также будут закрыты парикмахерские и салоны красоты.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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