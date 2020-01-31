31.01.2020, 13:10

В Италии и Великобритании выявили первые случаи заражения новым коронавирусом

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В Италии и Великобритании выявили первые случаи заражения новым коронавирусом
Foto: CDC/Cover Images

Италия приостанавливает авиасообщение с Китаем после обнаружения на Апеннинах первых двух случаев заражения новым коронавирусом, сообщил итальянский премьер Джузеппе Конте на пресс-конференции в Риме.

По его словам, министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца только что одобрил соответствующее распоряжение, закрывающее авиасообщение с Китаем.

Конте также уточнил, что новый коронавирус был выявлен у двух китайских туристов. Они почувствовали себя плохо в Риме и были госпитализированы.

Оба не имеют отношения к круизному лайнеру Costa Smeralda, которое находится в порту города Чивитавеккья. Врачи полагали, что коронавирусом мог быть заражен один из китайских пассажиров, однако подозрения не подтвердились.

Британские медики также зафиксировали первые два случая заболевания новым типом коронавируса, сообщило в пятницу министерство здравоохранения Соединенного Королевства.

"Мы можем подтвердить, что анализы двух пациентов в Англии — членов одной семьи — дали положительные результаты на коронавирус", — говорится в заявлении ведомства. Согласно заявлению, заболевшие получают специальное лечение, а Минздрав в свою очередь активно пытается определить, с кем успели контактировать зараженные, с целью не допустить дальнейшего распространения заболевания.

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