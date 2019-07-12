В Италии боец Нацгвардии Украины осужден за убийство фоторепортера в Донбассе(7)
Боец украинской Нацгвардии 29-летний Виталий Маркив приговорен к 24 годам лишения свободы за убийство итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли. Такое решение принял суд итальянского города Павия в пятницу, 12 июля. Сторона обвинения настаивала на 17 годах тюрьма, адвокаты Маркива — на оправдательном приговоре.
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