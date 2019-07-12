В Италии боец Нацгвардии Украины осужден за убийство фоторепортера в Донбассе

Роккелли и его переводчик, россиянин Андрей Миронов, были убиты вблизи поселка Андреевка под Славянском в Донецкой области в мае 2014 года.

По свидетельству очевидца, французского фотографа Уильяма Рогелона, недалеко от железнодорожного переезда они вчетвером вместе с местным таксистом попали то ли под минометный, то ли под гранатометный обстрел.

Роккелли, освещавший захват местных органов власти вооруженными пророссийскими сепаратистами и первые боевые действия, стал первым погибшим во время вооруженного конфликта в Донбассе журналистом.

Маркива задержали 30 июня 2017 года в аэропорту Болоньи. По данным украинского следствия, гибель Роккелли и Миронова произошла вследствие артобстрела со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов.