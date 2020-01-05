В Италии автомобиль въехал в группу туристов: шесть погибших, 11 пострадавших
По предварительным данным, в результате наезда автомобиля в Лутаго погибли минимум шесть человек. Еще 11 госпитализированы.
По предварительным данным, в результате наезда автомобиля в Лутаго погибли минимум шесть человек. Еще 11 госпитализированы.
Автомобиль въехал в группу туристов в южнотирольском Лутаго, расположенном вблизи границы с Австрией в коммуне Валле-Аурина на севере Италии. Об этом в воскресенье, 5 января, сообщило агентство dpa со ссылкой на представителя полиции в городе Больцано.
По данным агентства, инцидент произошел рано утром, в результате наезда шесть человек погибли. Сотрудник полиции исходит из того, что все жертвы — граждане ФРГ.
По сведениям итальянской телерадиокомпании Rai, наезд произошел в 01.15 (около 03.15 мск) 5 января. Машина въехала в группу из 17 человек. Одиннадцать из них получили ранения и доставлены в больницы региона Южный Тироль и австрийского города Инсбрука. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Одну из женщин санитарной авиацией доставили в университетскую клинику Инсбрука.
Как передала итальянская газета Open, за рулем автомобиля находился 28-летний местный житель из коммуны Кьенес в провинции Больцано. По предварительным данным, у него было серьезно превышено содержание алкоголя в крови. Мужчина находится в больнице, где ему проводят необходимые анализы.
По данным правоохранительных органов, не все члены группы были знакомы друг с другом. Кроме того, не у всех были с собой документы, что затрудняет идентификацию погибших. В МИД ФРГ на просьбу прокомментировать ситуацию пока не ответили.
На место происшествия были вызваны около 160 сотрудников экстренных служб. Причины случившегося устанавливаются, хотя полиция склоняется к версии несчастного случая. Местные власти сообщили, что в первой половине дня проведут специальную пресс-конференцию в связи с инцидентом в Лутаго.
Итальянская провинция Южный Тироль граничит со Швейцарией на западе и с Австрией на севере и востоке. Здесь располагаются около 30 горнолыжных курортов.
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