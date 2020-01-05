В Италии автомобиль въехал в группу туристов: шесть погибших, 11 пострадавших

Автомобиль въехал в группу туристов в южнотирольском Лутаго, расположенном вблизи границы с Австрией в коммуне Валле-Аурина на севере Италии. Об этом в воскресенье, 5 января, сообщило агентство dpa со ссылкой на представителя полиции в городе Больцано.

По данным агентства, инцидент произошел рано утром, в результате наезда шесть человек погибли. Сотрудник полиции исходит из того, что все жертвы — граждане ФРГ.

По сведениям итальянской телерадиокомпании Rai, наезд произошел в 01.15 (около 03.15 мск) 5 января. Машина въехала в группу из 17 человек. Одиннадцать из них получили ранения и доставлены в больницы региона Южный Тироль и австрийского города Инсбрука. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Одну из женщин санитарной авиацией доставили в университетскую клинику Инсбрука.

Как передала итальянская газета Open, за рулем автомобиля находился 28-летний местный житель из коммуны Кьенес в провинции Больцано. По предварительным данным, у него было серьезно превышено содержание алкоголя в крови. Мужчина находится в больнице, где ему проводят необходимые анализы.

По данным правоохранительных органов, не все члены группы были знакомы друг с другом. Кроме того, не у всех были с собой документы, что затрудняет идентификацию погибших. В МИД ФРГ на просьбу прокомментировать ситуацию пока не ответили.