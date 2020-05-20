В Испании задержаны мошенники. Они похитили 260 тысяч евро, меняя язык банкоматов

Жертвами злоумышленников становились люди, снимавшие деньги в уличных банкоматах. Как правило, воровали у пенсионеров. После удачной крупной кражи сразу покупали билеты на самолёт и улетали у другую страну, где продолжали преступную деятельность.

Обычно мошенники пользовались двумя способами. Первый заключался в том, чтобы стоять как можно ближе к потенциальной жертве и увидеть PIN-код карты. Дальше нужно было только украсть карту и опустошить её.

Второй метод был более изощрённый. Преступники меняли язык меню банкомата. Затем они помогали жертве с переводом, втирались в доверие и узнавали PIN-код. Дальше по обычной схеме…

Только в Испании мошенники похитили более 60 тысяч евро. В Италии — около 200 тысяч.

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