В Испании за сутки от коронавируса умерли 410 человек. Это минимум за последний месяц

Данный показатель стал самым низким с 22 марта. Антирекорд по смертности был зафиксирован в стране 1 апреля — тогда жертвами эпидемии за сутки стали 950 пациентов.

Общее число умерших с начала распространения инфекции в стране достигло 20 453. Всего в Испании было выявлено 195 944 случая заражения, по этому показателю она занимает второе место в мире. За 24 часа количество заболевших выросло на 4 218. Выздоровели с начала эпидемии 77 357 пациентов.

Первый случай коронавируса в Испании был выявлен 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления вспышки в Италии. С середины марта в королевстве действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости.

Ожидается, что 22 апреля Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) продлит действие режима до 9 мая включительно. Премьер-министр Педро Санчес объявил, что с 27 апреля будет сделано послабление в отношении детей в возрасте до 12 лет, чтобы они могли выходить на улицу.

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Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!