В Испании за сутки от коронавируса скончались 514 человек, а число зараженных выросло на 20%

К 24 марта коронавирус выявлен у 39 673 пациентов, умерли с начала эпидемии 2696 человек, из них за последние сутки — 514, сообщил минздрав страны. В тяжелом состоянии находятся 2,6 тысячи, выздоровели 3,8 тысячи человек.

На 23 марта было зафиксировано 33089 случаев заражения, из них 2182 летальных исхода.

Испания на втором месте в Европе после Италии по числу выявленных случаев заражения COVID-19 и жертв. Испанские власти предполагают, что пик заболеваний и смертей от коронавируса произойдет на этой неделе, после чего, если предпринятые ими меры жесткого карантина подействуют, ситуация стабилизируется, а затем начнет улучшаться. Карантин будет продлен в Испании до 11 апреля.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!