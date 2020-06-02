В Испании впервые с начала марта сутки прошли без смертей от Covid-19
В Испании впервые с начала марта за сутки не зарегистрировано ни одной смерти от осложнений, вызванных коронавирусом нового типа, пишет euronews.com.
В Испании впервые с начала марта за сутки не зарегистрировано ни одной смерти от осложнений, вызванных коронавирусом нового типа, пишет euronews.com.
По данным министерства здравоохранения, число жертв эпидемии не изменилось и составляет 27 127. За последние сутки был выявлен 71 новый заразившийся. Общее количество инфицированных достигло почти 240 тысяч.
В понедельник в Испании вступил в силу предпоследний этап ослабления ограничений. Эти меры касаются почти 70% жителей страны. На данной фазе вновь открываются для отдыха пляжи и бассейны, разрешено возобновить деятельность, в частности, торговым центрам, театрам и спортзалам.
Испанцам все еще нельзя выезжать за пределы своих провинций, но для прогулок и занятий спортом на улице больше нет ограничений по времени. В встречах с близкими могут принимать участие до 15 человек максимум. Кафе и рестораны отныне обслуживать клиентов и внутри заведений, а не только на террасах, но пока может быть занято не более 40% от обычного числа столиков.
Испания — одно из наиболее пострадавших из-за коронавируса государств в мире. В связи с закрытием границ в апреле страну не посетили семь миллионов туристов, финансовые потери составили семь миллиардов евро.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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