В Испании впервые с начала марта сутки прошли без смертей от Covid-19

По данным министерства здравоохранения, число жертв эпидемии не изменилось и составляет 27 127. За последние сутки был выявлен 71 новый заразившийся. Общее количество инфицированных достигло почти 240 тысяч.

В понедельник в Испании вступил в силу предпоследний этап ослабления ограничений. Эти меры касаются почти 70% жителей страны. На данной фазе вновь открываются для отдыха пляжи и бассейны, разрешено возобновить деятельность, в частности, торговым центрам, театрам и спортзалам.

Испанцам все еще нельзя выезжать за пределы своих провинций, но для прогулок и занятий спортом на улице больше нет ограничений по времени. В встречах с близкими могут принимать участие до 15 человек максимум. Кафе и рестораны отныне обслуживать клиентов и внутри заведений, а не только на террасах, но пока может быть занято не более 40% от обычного числа столиков.

Испания — одно из наиболее пострадавших из-за коронавируса государств в мире. В связи с закрытием границ в апреле страну не посетили семь миллионов туристов, финансовые потери составили семь миллиардов евро.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!