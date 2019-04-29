В Испании прошли досрочные выборы: проблем не уменьшилось

Так, "Подемос" настаивала и настаивает на резком увеличении зарплаты и пособий по безработице, сокращении рабочей недели, на введении так называемой "социальной ренты" почти в 700 евро - для лиц, не получающих пособий по безработицы, поскольку никогда не работали. В программе этой партии содержится также требование к предпринимателям заключать с работниками лишь постоянные, а не временные контракты. Все это Мартинес Арсе считает невыполнимым в условиях экономического и бюджетного кризиса, когда лишь в первом квартале 2019 года Испания потеряла почти 100 тысяч рабочих мест.

Сепаратисты и либералы

Небескорыстно, по мнению Мартинеса Арсе, смогут предложить социалистам поддержку и региональные сепаратисты - баскские и каталонские, получившие соответственно 6 и 15 мест в парламенте. Однако, ценой их поддержки - о чем они неоднократно заявляли - должно стать согласие ИСРП предоставить им право на самоопределение. "Это противоречит испанской конституции, и с подобным компромиссом электорат социалистов никогда не согласится, считает собеседник DW.

Что же касается либеральной партии "Граждане" (57 мандатов), которую некоторые наблюдатели также прочат в возможные союзники социалистов, то ее лидер Албер Ривера пока категорически отказывается от подобной перспективы, отметил Мартинес Арсе. По его мнению, этот политик возможно и поддержал бы ИСРП, но "ему, как стороннику единства Испании, не нравится недостаточно жесткая, по его мнению, политика Санчеса в отношении каталонских сепаратистов".

Правая альтернатива

По мнению другого опрошенного DW эксперта в области внутренней политики Испании - журналиста Мариано Мартинеса Ферро, у левой коалиции есть альтернатива. Так, если социалистам не удастся сформировать правящую коалицию и правительство, то такая возможность будет предоставлена лидеру правоцентристской Народной партии (НП) Пабло Касадо. Эта партия заняла второе место по числу депутатов (66 мест в парламенте). Ее союзником могут стать "Граждане", а также правопопулистская партия "Голос" (24 мандата). Опыт подобного альянса уже имеется, отметил журналист. По результатам региональных выборов 2018 года в Андалузии, трем партиям удалось сформировать администрацию.

Объединяет эти три партии, по словам Мартинеса Ферро, "жесткая позиция по отношению к сепаратистам", а также общая стратегия в борьбе с "главным злом Испании" - экономическим кризисом и безработицей. Они делают упор на поддержку бизнеса, в частности, снижении налогов и упрощении бюрократических процедур для предпринимателей, а также на соблюдении государством бюджетной дисциплины в соответствии с требованиями Евросоюза.

Феномен правых популистов из партии "Голос"

Множество участников и отсутствие лидера, имеющего возможность сформировать однопартийное правительство - не новость в политической жизни Испании, отметил в свою очередь политолог Мартинес Арсе. Так что, единственным новшеством выборов, как он считает, стал успех партии "Голос", которая ранее не имела депутатов в парламенте. "Голос" возник в 2013 году и стал популярен на волне недовольства консервативного электората неспособностью предыдущих правительств справиться с экономическим кризисом и сепаратистами.

Маринес Арсе назвал "Голос" "популистской и крайне правой организацией". В своем определении он исходит из программы этой партии, которая предлагает навсегда лишить каталонцев автономии, восстановить упраздненную почти 20 лет назад обязательную военную службу, лишить регионы многих компетенций, в частности, в области правосудия, образования и здравоохранения, упростить процедуру выдворения иммигрантов-нелегалов, позволить населению использовать спортивно-охотничье оружие для самообороны и так далее.

Исходя из подобных планов "Голоса", оба опрошенных эксперта полагают, что альянс трех правых партий может оказаться непрочным, как и союз левых. К примеру, очевидно расхождение во взглядах крайне правых с либералами из партии "Граждане", да и позиция НП по многим вопросам представляются более умеренной. Кроме того, Народная партия, которая вместе со своими потенциальными союзниками не набрала нужного для формирования правительства числа голосов, сможет править лишь с согласия ИСРП. И такое правление будет "весьма нестабильным".

Впрочем, резюмировал Мартинес Арсе, успех одного из двух возможных альянсов - левого или правого - "в конце концов будет зависеть от способности входящих в него политиков находить взаимоприемлемые решения". В случае отсутствия консенсуса Испанию ждут новые выборы.