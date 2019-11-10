В Испании проходят выборы в парламент

В Испании в воскресенье, 10 ноября, в четвертый раз за последние четыре года проходят парламентские выборы. Исполняющий обязанности премьер-министра страны Педро Санчес, представляющий Социалистическую рабочую партию, призвал к проведению новых выборов после того, как народное волеизъявление, состоявшееся в апреле 2019 года, не помогло сгладить противоречия между конкурирующими партиями.

Опросы не обещают политическую стабильность в стране. Хотя социалисты, вероятнее всего, вновь победят на выборах, на абсолютное большинство в 350-местном парламенте ни одна партия рассчитывать не может. Большая коалиция с Народной партией, по мнению Санчеса, исключена. Всего в выборах участвуют пять партий.

Силы государственной безопасности будут обеспечивать проведение выборов в Каталонии. Беспокойство властей вызывают сторонники независимости региона, которые могут помешать голосованию. В Каталонии все чаще проходят столкновения сепаратистов и полиции. Эксперты считают, что это идет на пользу правым партиям, особенно ультраправой национально-консервативной "Вокс". Социалисты с начала беспорядков в регионе все больше теряют поддержку населения.