В Испании начинается вторая волна COVID-19?

Ещё в прошлое воскресенье в стране было зарегистрировано рекордно низкое число случаев заражения за сутки — 48, но в понедельник оно почти удвоилось, достигнув 84, а во вторник поднялось до 167.

Согласно последним доступным данным, полученным в среду от Министерства здравоохранения, диагнозы были поставлены 156 пациентам.

Тем не менее, число зарегистрированных случаев в течение недели — 2 016 — остаётся немного ниже данных недельной давности — 2 276, — а это лишь небольшая часть из 242 700 подтверждённых случаев инфицирования в Испании.

”В целом, ситуация складывается благоприятная. Количество заражённых снижается, во многих регионах риск заболеть очень низок. Однако кое-где мы всё ещё выявляем небольшие управляемые вспышки. Но если эти вспышки не будут должным образом взяты под контроль, они могут вызвать новую волну вируса”, — в среду на пресс-конференции сказал главный эпидемиолог Испании Фернандо Симон.

Он добавил, что Испания добилась определённых успехов в раннем выявлении болезни, отслеживании контактов с заражёнными и мерах изоляции, и можно ожидать, что в течение следующих нескольких месяцев количество выявленных случаев будет продолжать снижаться.

Три основные вспышки на этой неделе были зарегистрированы в больницах Страны Басков. Этот всплеск привёл к тому, что соседние регионы приостановили исполнение плана по открытию северного пограничного коридора.

”Нам нужно продолжать жить дальше в максимально безопасных условиях, — сказала на пресс-конференции в четверг Мелания Альварес, пресс-секретарь княжества Астурия, которое решило сохранить границы с Страной Басков закрытыми. — Вторая волна — это не научная фантастика, а реальность”.

Может ли обязательное использование масок предотвратить скачок инфекции после снятия карантина?

Тем не менее, на прошлой неделе в Мадриде и Каталонии, двух наиболее пострадавших регионах, было зарегистрировано более половины новых случаев заражения в стране. В понедельник в этих регионах находящимся в помещениях ресторанам, барам и кинотеатрам было разрешено возобновить свою работу.