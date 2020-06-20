В Испании начинается вторая волна COVID-19?

На прошлой неделе количество случаев COVID-19 в Испании в течение двух дней подряд возрастало вдвое, но главный эпидемиолог страны уверяет, что вспышки находятся под контролем, сообщает Anadolu Agency.
Ещё в прошлое воскресенье в стране было зарегистрировано рекордно низкое число случаев заражения за сутки — 48, но в понедельник оно почти удвоилось, достигнув 84, а во вторник поднялось до 167.
Согласно последним доступным данным, полученным в среду от Министерства здравоохранения, диагнозы были поставлены 156 пациентам.
Тем не менее, число зарегистрированных случаев в течение недели — 2 016 — остаётся немного ниже данных недельной давности — 2 276, — а это лишь небольшая часть из 242 700 подтверждённых случаев инфицирования в Испании.
”В целом, ситуация складывается благоприятная. Количество заражённых снижается, во многих регионах риск заболеть очень низок. Однако кое-где мы всё ещё выявляем небольшие управляемые вспышки. Но если эти вспышки не будут должным образом взяты под контроль, они могут вызвать новую волну вируса”, — в среду на пресс-конференции сказал главный эпидемиолог Испании Фернандо Симон.
Он добавил, что Испания добилась определённых успехов в раннем выявлении болезни, отслеживании контактов с заражёнными и мерах изоляции, и можно ожидать, что в течение следующих нескольких месяцев количество выявленных случаев будет продолжать снижаться.
Три основные вспышки на этой неделе были зарегистрированы в больницах Страны Басков. Этот всплеск привёл к тому, что соседние регионы приостановили исполнение плана по открытию северного пограничного коридора.
”Нам нужно продолжать жить дальше в максимально безопасных условиях, — сказала на пресс-конференции в четверг Мелания Альварес, пресс-секретарь княжества Астурия, которое решило сохранить границы с Страной Басков закрытыми. — Вторая волна — это не научная фантастика, а реальность”.
Может ли обязательное использование масок предотвратить скачок инфекции после снятия карантина?
Тем не менее, на прошлой неделе в Мадриде и Каталонии, двух наиболее пострадавших регионах, было зарегистрировано более половины новых случаев заражения в стране. В понедельник в этих регионах находящимся в помещениях ресторанам, барам и кинотеатрам было разрешено возобновить свою работу.
Большая часть остальных регионов страны пошла ещё дальше и позволила открыть ночные клубы.
Однако возможности для передвижения всё ещё ограничены, поскольку большинство людей пока не может покинуть своё место жительства, и на данный момент это облегчает отслеживание и локализацию вспышек.
Но к 21 июня, числу, когда чрезвычайное положение в Испании подойдёт к концу, вся страна может оказаться в сценарии ”новой нормальности”, что означает полную свободу передвижения, возобновление различных видов деятельности и предоставления услуг, но с обязательным социальным дистанцированием и дополнительными мерами соблюдения гигиены.
До тех пор, пока не будет найдена эффективная вакцина или лечение, Испания оставит правило обязательного использования масок в ситуациях, когда расстояние между людьми не превышает полутора метров. Это тоже даст Испании преимущество в контроле над появлением второй волны вируса.
Согласно моделированию, опубликованному в среду в Британском Королевском обществе, повсеместное использование масок может значительно снизить скорость распространения COVID-19, предотвратить возникновение последующих волн заболевания и позволить установить менее строгий режим карантина.
В документе отмечается: ”Наибольший эффект будет достигнут, когда 100% населения будут носить маски”.
Однако Всемирная организация здравоохранения подчёркивает, что одно только использование масок не сделает жителей планеты неуязвимыми.
”Независимо от того, используются ли маски, соблюдение правил гигиены рук, социального дистанцирования и исполнение других мер профилактики и контроля над инфекцией имеют решающее значение для предотвращения передачи COVID-19 от человека человеку”, —говорится в последней рекомендации ВОЗ по использованию масок.
Туристический парадокс
Главный эпидемиолог Фернандо Симон предполагает, что Испании на фоне ослабления ограничений придётся бороться не только с пандемией внутри страны, но и с наибольшей угрозой — инфекцией, ввезённой из-за рубежа.
В среду он сказал, что в течение последней недели стало известно о 24 положительных случаях заболевания, обнаруженных у иностранцев, а с 11 мая было зарегистрировано почти 100 больных, приехавших из-за границы. Хотя в настоящий момент передвижение крайне ограничено, большинство случаев пришлось на представителей США и Южной Америки.
”Это число будет продолжать расти после открытия границ Испании. Каждый регион должен будет приложить немало усилий для выявления ввезённых случаев и всех возможных контактов, которые приезжие имели на нашей территории, — пояснил он. — И эта проблема останется до тех пор, пока мы не получим контроль над пандемией на мировом уровне”.
Испания собирается повсеместно открыть свои границы с 1 июля и даже начинает туристическую кампанию в попытке спасения летнего сезона.
На планете распространение вируса не показывает никаких признаков замедления. Первая волна всё ещё сильна и превращается в цунами. В прошлый четверг в мире было подтверждено 128 419 новых случаев — это один из самых высоких показателей с начала пандемии.
Как это ни парадоксально, экономика Испании сильно зависит от туризма, который составляет 12% ВВП. Но в то же время на этой неделе ОЭСР опубликовала доклад, в котором говорится, что экономика Испании в период второй волны будет самой уязвимой в мире, и ВВП страны, согласно прогнозам, при таком развитии событий обрушится на 14,4%.
Согласно опубликованному в четверг предписанию правительства, все испанские студенты в сентябре смогут вернуться к очному обучению, и с этой ситуацией стране тоже придётся справляться.
Вторая волна, без сомнения, возможна. В минувший четверг министр здравоохранения Испании заявил, что в стране на всякий случай имеются достаточные запасы средств защиты здоровья.
Согласно внутреннему документу испанской армии, попавшему в местные СМИ, вооружённые силы готовятся ко второй волне пандемии грядущей осенью и к третьей в конце 2021 года.
Хотя Испания уже крайне серьёзно пострадала от вируса — больницы не выдержали наплыва больных, более 27 000 человек умерли, — согласно результатам серологического исследования, проведённого в этом месяце при поддержке правительства, только 5,2% населения имеют иммунитет от инфекционных заболеваний.
Это означает, что 94,8% населения Испании по-прежнему подвержены риску заражения и распространения смертельного вируса.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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