В Испании изобрели маску со уровнем защиты 99%

Интеллектуальный текстиль Ecodry обладает способностью убивать вирус при контакте с ним, предотвращает рост вредных микроорганизмов, которые образуются из-за влажности и температуры внутри маски. Это первая экологическая ткань испанского производства, которая активно обезвреживает любой вирус, включая Covid-19 и все его штаммы. Когда вирус вступает в контакт с тканью маски Ecodry, под действием биоцидов начинается химический процесс, в результате которого 99% вируса исчезает менее чем за два часа, а заодно уничтожается все бактерии.

Ещё один плюс масок на основе Ecodry — их гипоаллергенность. Они на 70% состоят из органического хлопка, соответствуют всем требованиям безопасности и даже превосходят FFP2 по бактериальной фильтрации и воздухопроницаемости. Кроме того, они водоотталкивающие, дышащие, водонепроницаемые, без химических добавок и моющиеся. Они особенно подходят для спортсменов. Их можно использовать в течение длительного времени с комфортом и без риска, они прошли все клинические и научные испытания, получили европейский сертификат качества и доступны во всех размерах с различным дизайном.

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