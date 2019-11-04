04.11.2019, 08:32

В Ирбенском проливе начинаются учения НАТО по поиску мин


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В Ирбенском проливе начинаются учения НАТО по поиску мин
REUTERS, INTS KALNINS, Scanpix

В Ирбенском проливе с сегодняшнего дня до 14 ноября будут проходить учения 1-й постоянной противоминной группы НАТО, сообщает rus.defli.lv со ссылкой на LETA.

Задача учений — отработка взаимодействия противоминной группы НАТО с морской эскадрой стран Балтии (Балтрон) при проведении операций по уничтожению мин в Балтийском море.

В учениях Hod ops примут участие датский фрегат Thetis, норвежский минный тральщик Rauma, британский миноносец Cattistock, нидерландский минный тральщик Urk, немецкий миноносец Weilheim, латвийский минный тральщик Talivaldis и др.

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