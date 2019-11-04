В Ирбенском проливе начинаются учения НАТО по поиску мин

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REUTERS, INTS KALNINS, Scanpix

В Ирбенском проливе с сегодняшнего дня до 14 ноября будут проходить учения 1-й постоянной противоминной группы НАТО, сообщает rus.defli.lv со ссылкой на LETA.