В Ирбенском проливе начинаются учения НАТО по поиску мин

В Ирбенском проливе с сегодняшнего дня до 14 ноября будут проходить учения 1-й постоянной противоминной группы НАТО, сообщает rus.defli.lv со ссылкой на LETA.
Задача учений — отработка взаимодействия противоминной группы НАТО с морской эскадрой стран Балтии (Балтрон) при проведении операций по уничтожению мин в Балтийском море.
В учениях Hod ops примут участие датский фрегат Thetis, норвежский минный тральщик Rauma, британский миноносец Cattistock, нидерландский минный тральщик Urk, немецкий миноносец Weilheim, латвийский минный тральщик Talivaldis и др.
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