04.11.2019, 08:32
В Ирбенском проливе начинаются учения НАТО по поиску мин
В Ирбенском проливе с сегодняшнего дня до 14 ноября будут проходить учения 1-й постоянной противоминной группы НАТО, сообщает rus.defli.lv со ссылкой на LETA.
В Ирбенском проливе с сегодняшнего дня до 14 ноября будут проходить учения 1-й постоянной противоминной группы НАТО, сообщает rus.defli.lv со ссылкой на LETA.
Задача учений — отработка взаимодействия противоминной группы НАТО с морской эскадрой стран Балтии (Балтрон) при проведении операций по уничтожению мин в Балтийском море.
В учениях Hod ops примут участие датский фрегат Thetis, норвежский минный тральщик Rauma, британский миноносец Cattistock, нидерландский минный тральщик Urk, немецкий миноносец Weilheim, латвийский минный тральщик Talivaldis и др.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Группа узбеков убила и сожгла женщину в Ленобласти
Убийцу с детской площадки нашли мертвым в СИЗО
Убитый брат начальника центра "Э" по Ингушетии работал в Москве
Туроператоры раскрыли секрет дешевых билетов в Турцию