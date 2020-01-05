В Иране заявили о подготовке удара по военным объектам США

Иран готовит удар по американским военным объектам в ответ на убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани. С таким заявлением выступил в воскресенье в эфире телекомпании CNN военный советник руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи Хосейн Деган, передает ТАСС.
"Войну начала Америка. Поэтому они должны быть готовы к целесообразной реакции на их действия. Единственное, что может положить конец этому периоду войны, это чтобы американцы получили удар, равноценный тому, который они нанесли", — приводит в переводе на английский его слова CNN.
"Ответ, несомненно, будет военным, и он будет направлен против военных объектов", — подчеркнул советник руководителя Ирана. При этом он указал, что руководство Ирана "никогда не стремилось и не будет стремиться к войне".
В пятницу Пентагон сообщил о нанесенном по распоряжению президента США Дональда Трампа ракетном ударе по автоколонне в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб Сулеймани. По версии американской администрации, операция носила оборонительный характер, так как преследовала цель защитить военнослужащих США, дислоцированных на Ближнем Востоке.
Как живёт отсидевший за надругательство над Шурыгиной
Белорусы начали отказываться от туров в Египет
Слова отца зверски убитой доцентом СПбГУ Анастасии Ещенко
Ушла из жизни известная красавица-актриса, звезда 60-х годов