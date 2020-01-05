В Иране заявили о подготовке удара по военным объектам США

"Войну начала Америка. Поэтому они должны быть готовы к целесообразной реакции на их действия. Единственное, что может положить конец этому периоду войны, это чтобы американцы получили удар, равноценный тому, который они нанесли", — приводит в переводе на английский его слова CNN.

"Ответ, несомненно, будет военным, и он будет направлен против военных объектов", — подчеркнул советник руководителя Ирана. При этом он указал, что руководство Ирана "никогда не стремилось и не будет стремиться к войне".

В пятницу Пентагон сообщил о нанесенном по распоряжению президента США Дональда Трампа ракетном ударе по автоколонне в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб Сулеймани. По версии американской администрации, операция носила оборонительный характер, так как преследовала цель защитить военнослужащих США, дислоцированных на Ближнем Востоке.