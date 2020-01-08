В Иране разбился украинский пассажирский самолет. На борту было не менее 170 человек — все погибли

Пассажирский самолет Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта имени Хомейни в Тегеране. Об этом рано утром в среду, 8 января, сообщили иранские информагентства.

Авиалайнер направлялся из столицы Ирана в Киев. Точное число находившихся на борту пассажиров неизвестно, называются данные от 170 до 180 человек. По сообщению иранских СМИ, все пассажиры и экипаж погибли. Позже эту информацию подтвердили в МИД Украины.

Как передают иранские агентства, трагедия произошла из-за "технических проблем". Местные телеканалы сообщили о том, что самолет был охвачен огнем.

По информации интернет-сервиса по трекингу авиарейсов Flightradar24, данные с транспондеров воздушного судна поступали только первые две минуты после взлета. Авиалайнер вылетел из аэропорта в 04.42 (мск).

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