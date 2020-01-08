В Иране разбился украинский пассажирский самолет. На борту было не менее 170 человек — все погибли(15)
Самолет Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Все пассажиры и экипаж погибли.
Самолет Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Все пассажиры и экипаж погибли.
Пассажирский самолет Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта имени Хомейни в Тегеране. Об этом рано утром в среду, 8 января, сообщили иранские информагентства.
Авиалайнер направлялся из столицы Ирана в Киев. Точное число находившихся на борту пассажиров неизвестно, называются данные от 170 до 180 человек. По сообщению иранских СМИ, все пассажиры и экипаж погибли. Позже эту информацию подтвердили в МИД Украины.
Как передают иранские агентства, трагедия произошла из-за "технических проблем". Местные телеканалы сообщили о том, что самолет был охвачен огнем.
По информации интернет-сервиса по трекингу авиарейсов Flightradar24, данные с транспондеров воздушного судна поступали только первые две минуты после взлета. Авиалайнер вылетел из аэропорта в 04.42 (мск).
За несколько часов до авиакатастрофы украинского самолета под Тегераном Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило американским авиакомпаниям совершать пассажирские и грузовые полеты в воздушном пространстве над Ираном и Ираком, а также над водами Персидского и Оманского заливов.
В FAA считают, что обострение обстановки на Ближнем Востоке представляет собой потенциальную угрозу для американской гражданской авиации. Это решение FAA было объявлено вскоре после ракетных ударов Ирана по военным базам США в Ираке.
Компания Boeing после известия о крушении лайнера в Иране начала сбор информации об обстоятельствах трагедии.
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