В Ираке в ходе беспорядков погибли 73 человека

Начавшиеся во вторник беспорядки в Ираке, по последним данным, привели к гибели 73 человек, сообщают в субботу арабские СМИ со ссылкой на иракскую правительственную комиссию по правам человека, пишет "Интерфакс".
При этом среди погибших — шесть полицейских.
Еще более трех тысяч человек получили ранения.
Основная часть акций протеста проходит в населенных шиитами южных районах страны, а также в Багдаде.
Иракцы протестуют против властей, которые, по их мнению, не уделяют внимания решению проблем населения.
Русские слова, которые не стоит произносить за границей
Папа Римский прислал любимой российской певице цветы в гримерку
Нурмагомедов о давлении, которое испытывал во время боя с Порье
Колонна с техникой ВСУ взорвалась на дороге в Херсонской области