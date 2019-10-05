В Ираке в ходе беспорядков погибли 73 человека

При этом среди погибших — шесть полицейских.

Еще более трех тысяч человек получили ранения.

Основная часть акций протеста проходит в населенных шиитами южных районах страны, а также в Багдаде.

Иракцы протестуют против властей, которые, по их мнению, не уделяют внимания решению проблем населения.