В Ираке потерпел крушение паром: погибли не менее 85 человек

Ранее телеканал AlSumaria со ссылкой на МВД республики сообщил о 71 погибшем.

Премьер-министр Адель Абдель Махди выразил соболезнования семьям погибших и приказал незамедлительно провести расследование трагедии.

Согласно предварительной версии, причиной стал перегруз плавсредства почти в три раза. По данным арабских телеканалов, на борту могли находиться от 170 до 250 человек, при том что паром был рассчитан на 75 пассажиров. Большое число погибших может объясняться тем, что большинство жертв — дети — не умели плавать, а также сильным течением.