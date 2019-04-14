14.04.2019, 20:40

В Ираке готовятся судить сотни вероятных боевиков ИГ

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Deutsche Welle
EST
В Ираке готовятся судить сотни вероятных боевиков ИГ
REUTERS

"Демократические силы Сирии" задержали почти 900 иракцев на территориях, находившихся под контролем ИГ. Властям Ирака переданы записи допросов предполагаемых боевиков, которых отправили на родину.

В Ираке готовится судебный процесс в отношении сотен предполагаемых членов террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Речь идет о почти 900 иракцах, которых представители "Демократических сил Сирии" (SDF — альянс сирийской оппозиции и курдских формирований) задержали в течение последних месяцев на территориях, находившихся под контролем джихадистов, и впоследствии отправили на родину. Иракской стороне переданы записи их допросов, заявил представитель судебных властей агентству AFP в воскресенье, 14 апреля.

По его словам, суд, который рассматривает связанные с терроризмом дела, начал назначать даты заседаний. Ранее несколько тысяч иракцев уже предстали перед судом из-за причастности к террористической группировке. Сотням человек были вынесены смертные приговоры.

В марте последний бастион ИГ в Сирии был захвачен курдскими военизированными формированиями, которых поддерживает возглавляемая США международная антитеррористическая коалиция. SDF заявили о "полном уничтожении так называемого халифата". Курды неоднократно призывали власти стран, чьи граждане находятся в рядах ИГ, вернуть их на родину.

Военный конфликт между режимом президента Сирии Башара Асада и различными группировками его противников, а также террористическими формированиями длится с 2011 года. В результате военных действий погибли сотни тысяч человек. Более 5 миллионов сирийцев были вынуждены покинуть страну.

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