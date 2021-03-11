В Индонезии школьный автобус сорвался в пропасть
На острове Ява автобус вез школьников и их родителей с экскурсии, когда водитель потерял управление. Более 27 человек погибли.
На острове Ява автобус вез школьников и их родителей с экскурсии, когда водитель потерял управление. Более 27 человек погибли.
По меньшей мере 27 человек погибли в ночь на четверг, 11 марта, в результате падения автобуса с обрыва на острове Ява в Индонезии. В автобусе на момент аварии находились 66 человек - главным образом школьники и их родители, возвращавшиеся с экскурсии.
По словам представителя спасательного отряда, водитель автобуса потерял управление по неустановленной причине. Пострадавших доставили в расположенную поблизости больницу. О возрасте погибших информации пока нет, сообщается, что школьники учились в исламской школе.
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