В Индонезии школьный автобус сорвался в пропасть

По меньшей мере 27 человек погибли в ночь на четверг, 11 марта, в результате падения автобуса с обрыва на острове Ява в Индонезии. В автобусе на момент аварии находились 66 человек - главным образом школьники и их родители, возвращавшиеся с экскурсии.

По словам представителя спасательного отряда, водитель автобуса потерял управление по неустановленной причине. Пострадавших доставили в расположенную поблизости больницу. О возрасте погибших информации пока нет, сообщается, что школьники учились в исламской школе.

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