В Индонезии более 20 человек погибли при падении автобуса в ущелье

В Индонезии в провинции Южная Суматра как минимум 24 человека погибли в результате падения автобуса в ущелье. Об этом сообщает ”Синьхуа” со ссылкой на Управление по борьбе с чрезвычайными ситуациями провинции.
ДТП произошло в районе города Пагар-Алам. Всего в автобусе находились 40 человек. Помимо 24 погибших еще 16 человек получили травмы, их госпитализировали.
KNKT mengirim tim investigasi ke lokasi kejadian kecelakaan Bus Sriwijaya di Pagar Alam. Tim terdiri dari Wakil Ketua KNKT Haryo Satmiko, Wildan (Investigator in Charge), dan Zulfikar. pic.twitter.com/sGB1UkFVHJ
В начале декабря в Тунисе туристический автобус упал в ущелье. Всего в нем находились 43 человека, 26 из которых погибли. ДТП произошло по пути в город Айн-Драхам. Как сообщал региональный директор гражданской обороны Джендуба Мунир Риаби, по предварительным данным водитель не справился с управлением при приближении опасного поворота.
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