В Индии запретили приложение TikTok
Apple и Google удалили сервис TikTok из своих магазинов приложений в Индии, сообщает Интерфакс со ссылкой на "Би-би-си".
Apple и Google удалили сервис TikTok из своих магазинов приложений в Индии, сообщает Интерфакс со ссылкой на "Би-би-си".
Такое решение принято вслед за постановлением Высшего суда Мадраса, который заподозрил приложение в том, что его используют для распространения порнографии, в том числе детской.
Более 120 млн человек в Индии пользуются китайским сервисом TikTok, который позволяет создавать короткие видео и вести прямую видеотрансляцию. Суд Мадраса призвал правительство страны запретить приложение, так как оно "поощряет распространение порнографии и открывает педофилам доступ к несовершеннолетним". Китайский владелец сервиса настаивает, что ничтожно малый процент всего контента TikTok был признан недопустимым.
Как отмечает "Би-би-си", особенно популярно приложение среди подростков, при этом TikTok уже запрещен в соседнем Бангладеш и был оштрафован в США за незаконный сбор данных о детях.
Индийские пользователи, которые успели установить приложение ранее, в среду пока могли им пользоваться.
Всего около 500 млн человек по всему миру ежемесячно используют TikTok.
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