В Индии запретили приложение TikTok

Такое решение принято вслед за постановлением Высшего суда Мадраса, который заподозрил приложение в том, что его используют для распространения порнографии, в том числе детской.

Более 120 млн человек в Индии пользуются китайским сервисом TikTok, который позволяет создавать короткие видео и вести прямую видеотрансляцию. Суд Мадраса призвал правительство страны запретить приложение, так как оно "поощряет распространение порнографии и открывает педофилам доступ к несовершеннолетним". Китайский владелец сервиса настаивает, что ничтожно малый процент всего контента TikTok был признан недопустимым.

Как отмечает "Би-би-си", особенно популярно приложение среди подростков, при этом TikTok уже запрещен в соседнем Бангладеш и был оштрафован в США за незаконный сбор данных о детях.

Индийские пользователи, которые успели установить приложение ранее, в среду пока могли им пользоваться.

Всего около 500 млн человек по всему миру ежемесячно используют TikTok.