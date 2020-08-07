В Индии пассажирский самолет после посадки разломился пополам. Погибли не менее 20 человек

По данным СМИ, погибли оба пилота лайнера. 15 человек получили серьезные травмы.
Министр гражданской авиации Индии Хардип Сингх Пури сообщил, что "спасательные операции завершены", и "пострадавшие получают помощь в различных больницах города". Пострадавших распределили в 13 больниц городов Кожикоде и Малаппурам.
Лайнер авиакомпании Air India, следовавший рейсом Дубай-Кожикоде (штате Керала), в пятницу при приземлении выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на несколько фрагментов. Особенно пострадала кабина пилотов. На борту самолета находились 190 человек — 184 пассажира и шесть членов экипажа.
ЧП случилось после дождя на скользкой взлетно-посадочной полосе. Многих пассажиров спасло то, что самолет не загорелся.
Аэропорт в настоящее время закрыт.
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