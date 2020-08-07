В Индии пассажирский самолет после посадки разломился пополам. Есть погибшие
В индийском городе Карипур самолет авиакомпании Air India совершил жесткую посадку и выкатился за пределы полосы. Об этом сообщает Times of India.
В индийском городе Карипур самолет авиакомпании Air India совершил жесткую посадку и выкатился за пределы полосы. Об этом сообщает Times of India.
Самолет выполнял рейс из Дубая, на его борту было, по разным данным, от 170 до 191 человека. По данным Indian Express, командир экипажа погиб, второй пилот получил серьезные травмы; также сообщается о некотором количестве раненых пассажиров, пишет "Медуза".
На фотографиях и видео с места событий видно, что корпус самолета частично разрушился.
Дополняется.
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