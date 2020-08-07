В Индии пассажирский самолет после посадки разломился пополам. Есть погибшие

Самолет выполнял рейс из Дубая, на его борту было, по разным данным, от 170 до 191 человека. По данным Indian Express, командир экипажа погиб, второй пилот получил серьезные травмы; также сообщается о некотором количестве раненых пассажиров, пишет "Медуза".

На фотографиях и видео с места событий видно, что корпус самолета частично разрушился.

Just in: #AirIndia Express aircraft from Dubai to Calicut with 191 passengers crashes after overshooting the runway and going into the valley. Fire tenders and ambulances rushed to the spot.

- @jagritichandra reports



Courtsey- Airport source pic.twitter.com/8vx3WYIsmd — The Hindu (@the_hindu) August 7, 2020

Дополняется.