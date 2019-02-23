В Индии около 200 человек госпитализированы из-за отравления алкоголем. 93 погибли



Не менее 93 человек скончались из-за отравления алкоголем кустарного производства в штате Ассам на востоке Индии. Еще около 200 человек были госпитализированы, многие из них находятся в критическом состоянии, сообщил в субботу, 23 февраля, министр здравоохранения и благосостояния семьи Джагат Пракаш Надда.

В числе пострадавших — преимущественно рабочие чайных плантаций в округах Джорхат и Голагхат. По предварительным данным следствия, в алкоголе содержался метанол. Этот токсичный метиловый спирт, попав в организм, поражает зрительный нерв и сетчатку глаза.

Полиция уже задержала 11 человек, подозреваемых в незаконном изготовлении и продаже спиртных напитков.

По данным властей Индии, в результате алкогольного отравления в стране гибнет в среднем около 1000 человек в год.