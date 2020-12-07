В Индии более 350 человек попали в больницу из-за неизвестной болезни

Пациентов госпитализировали с жалобами на головокружение и эпилепсию, внезапные обмороки, пену у рта и дрожь.

Медики пока не смогли установить причину внезапного заболевания, хотя провели анализы крови и компьютерную томографию мозга. Анализ спинномозговой жидкости также оказался нормальным. Возможно, причину помогут обнаружить результаты бактериологического посева.

По данным медиков, более 180 человек уже выписали из больницы, около 160 остаются на лечении.

"Большинство пострадавших выздоровели, состояние остальных стабильное. Мы подготовили 50 коек в центральном государственном госпитале в Виджаяваде, чтобы при необходимости перевести заболевших. Наши медицинские бригады занимаются каждым пациентом", — сказал министр здравоохранения штата Алла Кали Кришна Шринивас.

Для установления причины заболевания в город направили бригады врачей из Национального института питания, Института химической технологии и Всеиндийского института медицинских наук.

Элуру посетит и главный министр штата Андхра-Прадеш Джаган Мохан Редди. Планируется, что он пообщается с заболевшими и встретится с местными чиновниками.

Как пишет Times of India, заболевание могли вызвать хлороорганические вещества или испарения средств от насекомых. Однако, подчеркивает издание, эксперты высказывают лишь подозрения, а официальных данных пока нет.

Тесты на коронавирус у всех заболевших показали отрицательный результат. Большинство пациентов — люди в возрасте от 20 до 30 лет, но среди них есть по меньшей мере 45 детей младше 12 лет.